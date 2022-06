Vägev värk ⟩ Hiiu mehed ühendasid jõud ja nihutasid Rakveresse tantsima tuleku nimel praami väljumisaega

Kiires tempos tehakse veel viimaseid ettevalmistusi, enne kui täna õhtul proovidega pihta hakatakse ja "vendadest" noorimad meesteväega reede hommikul proovides liituvad. Ülesseadmist vajavad viiemeetrised ekraanid, oma aega nõuab heliaparatuuri paika sättimine. Tegutseda tuleb selle nimel, et toidutänaval probleeme ei tekiks ja laupäeva õhtul Vallimäel peetav järelpidu korda läheks. Viimase kohta teatas pealavastaja ja meestepeo idee autor Maie Orav, naerukurd suunurgas, et naised võtku peotee jalge alla, mehed on tema poolt.

Staadioni peovalmis seadmine on pikk ja peent tehnilist tähelepanu vajav protsess, kuna tantsupidu on lahendatud kolmel tasandil ning ühendab tantsu, muusika ja visuaalkunsti. Peo peaprodutsent Madis Orav rääkis päev enne proovide algust, et linn võiks tõsiselt mõelda tulevikus spordirajatistesse enam investeerimisse, korraldajana on ta kogenud, et praktiliste lahenduste juures on veel arenguruumi ning linna peastaadion ei suuda enam täita kõiki vajadusi, mis tantsupeo produktsiooniga kaasnevad. Ometi on lahendused leitud, paika saanud lisaks vajalikele tehnikalahendustele platsil tantsijaid juhatavad märgised ja öine platsivalve eelmainitud lahenduste turvamiseks.