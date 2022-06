Viru-Nigulas saab õues pinksi mängida

Klubi eestvedaja Pekka Laidineni sõnul on neil huvilistel, kellel oma varustust ühes ei ole võetud, võimalik mänguvahendeid laenutada kas aadressil Maarja 8–1 või Maarja 8–3. Laidinen täpsustas, et mitte päris just 24/7, aga julgustas, et mõistlikul ajal ukse tagant läbi käia ikka tasub. Arvestades seal kandis lauatennise populaarsust, võib arvata, et vähegi tõsisemal mänguhuvilisel on oma isiklik reket alati käepärast võtta.