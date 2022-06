Kogutakse mälestusi noorte laulu- ja tantsupidudest

Järgmisel suvel toimuva 13. noorte laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht Pärt Uusberg ütles, et ta on oma nahal kogenud, kuivõrd sügavalt võib üks laste- ja noortekoor mõjutada noore inimese tulevast elu, kasvatades järk-järgult hinge armastust (koori)muusika ning elu ja inimeste vastu. Seetõttu on tal hea meel, et ta on just noorte laulupidu eest vedamas.