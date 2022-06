Tissimägede nõlvadele kerkinud pump track, liikluslinnak ja jalgrataste kiirlaskumisrada ei tähenda veel, et kompleks oleks valmis. Samasse piirkonda on kavas rajada veel üks trikirada, paigaldada varjualune, tuua veevarustus. Alates tänasest on aga kompleksi esimene osa avalikult avatud.