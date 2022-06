Koomikud toovad Võsule üle 600 vaataja

Eilsele, kuuendale etendusele oli saabunud nii palju rahvast, et piletid said otsa juba siis, kui õhtu esimene ülesastumine alles kestis. "Esimesed jäid ukse taha juba kuskil veerand üheksa," ütles Comedy Estonia koomik Sander Õigus. Teine etendus algas alles pool kümme õhtul, seega isegi need, kes olid kohale tulnud tund aega varem, jäid pika ninaga. Küsimuse peale, kui palju publikut etendustelt nelja päeva jooksul läbi käib, lausus Daniel Veinbergs, et pigem on küsimus selles, kui paljud peavad ukse taha jääma.