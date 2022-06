Tapa vald kaalub uue lasteaia ehitamist Pisipõnni ja Vikerkaare asemele

Tapa linna uue lasteaia teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostab vastavalt vallavalitsuse kolmapäevasele otsusele Pyramid Consult OÜ, mille juhatuse esimees on hiidlane Patrick Rang. Analüüs valmib juuli lõpus või augusti alguses.

Sarnaseid analüüse on Pyramid Consult koostanud näiteks Võru vallale. "Muidu me ei oleks ju saanud pakkumust esitadagi. Seal oli nõue sees, et peab olema eelnev kogemus," põhjendas Rang.