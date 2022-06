Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Möödunud kolmapäeval saabus Porkunisse autosid rajooni mitmest kandist. Keskpäevaks palistas järveäärset avarat laagriplatsi rohkearvuline kirev telkiderivi. Siia kogunesid suvepäevadele 420 neidu ja noormeest. Ühed neist said äsja keskkooli lõpuaktusel küpsustunnistuse, teistel on aga juba seljataga töö tehastes, põldudel-farmides. Tulid, et koos tähistada täisealiseks saamist.