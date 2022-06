Juhtkiri: rattapargi kiituseks

Spordipealinnaks kuulutatud Rakveres avati eile teadaolevalt riigi moodsaim rattapark trikirattureile ja muidu huvilistele. Seda, et kompleksi tarvis käidi välja 180 000 eurot, ei pea ilmselt mitte ükski rakverlane raha tuulde pildumiseks. Kui üks raha on õigesse kohta läinud, siis see.