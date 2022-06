Rasketel aegadel peavad vastu need, kes hoiavad kokku – LGBTQ+ kogukond

Kuigi tänapäeval nuriseb nii mõnigi selle üle, et LGBT+ inimestel on juba liiga palju õigusi, ei ole vaja kaugele minevikku minna, et jõuda aega, kus normaalne inimene võis end leida vangist puhtalt selle tõttu, et ei eelistanud rangelt vastassugu.​