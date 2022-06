Mats Traat maamehena ja Virumaa mehena

Mats Traadi looming on mitmekesine, sisaldab nii draamat, luulet kui ka proosat, ja võiks ju mõelda, kuidas on ta pälvinud oma tartukeelsete teostega tähelepanu Lääne-Virumaal. Kuid Traadi kirjanduslikku lugu avades tuleb ilmsiks, et Mats Traat on Lääne-Virumaal seotud õige mitme paigaga: Pajusti tammikus on talle kui neljakordsele Vilde kirjandusauhinna laureaadile pühendatud tamm, Vaekülas õppis ta aga omaaegses põllumajanduse mehhaniseerimise tehnikumis ja Vaeküla kajastub Traadi loomingus ka kirjandusliku paigana.