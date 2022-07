Maakonna noortemalevad koguvad hoogu

Noored saabusid ööbimispaika Ridaküla seltsimajja juba pühapäeval, et end ilusti sisse seada. Töönädal hakkas neil esmaspäeva hommikul kell 9 ja lõppes poole kahe paiku. Sinna sisse mahub ka puhkepaus. Töötegemise paigad olid üle Kadrina Valla. "Need on sellised heakorra tööd: riisumine, rohimine, akende pesemine, puude ladumine ja nii," kirjeldas maleva teine juhendaja Helene Kristine Viita noorte tööülesandeid. Pärast tööpäeva söödi üheskoos lõunat ja sellele järgnes puhkeaeg. Toit tehti valmis kohapeal ja kokkamisele aitasid agaralt kaasa ka malevlased. Õhtud sisustati erisuguste tegevustega. Näiteks ühel õhtul käis malev SUP laudadega veel joogat tegemas, teisel õhtul käis noortel külas Kadrina korvpalliklubi Kadrina Karud ja üheskoos veedeti sportlikult aega. Koos käidi matkal ja viidi läbi kunstialaseid tegevusi. Juhendajad rääkisid, et noored näitavad üles initsiatiivi ja pakuvad julgelt välja oma ideid aja sisustamisel. "Me püüame ennast mitte liiga kuskile piiridesse suruda, et pigem anda neile võimalus teha, mis neid ennast kõnetab," rääkis Airi Raus.