Baltoscandalil esietendub dokumentaallavastus Rakvere abiturientidega

Etendajateks on oma ea eksperdid ehk Rakvere Reaalgümnaasiumi abituriendid, kellega koostöös Liisa Saaremäel ja Emer Värk loovad ruumikogemuse, milles põimuvad dokumentaalne materjal ja selle fiktiivne tõlgendus. Lavastuse ruum on kohtumispaik noorte ja publiku vahel, et aktiveerida vastuoluline mälukeha, milles on ilu, arusaamatust kui ka torkavat teravust.

Idee teha festivali jaoks midagi kohaliku kogukonnaga tuli Baltoscandali kunstiliselt juhilt Priit Raualt. "Ma väga ootan Liisa Saaremäeli ja Emer Värgi lavastust noortega. Seda me keegi ei tea veel, mis sealt tuleb. Sellised lavastused peavad olema igal festivalil, et ma tean, millest ja miks seda tehakse, aga isegi mina ei tea, mis asi see täpselt on. Rakvere ühisgümnaasiumi lõpupidu toimub samas kohas, kus toimuvad etendused. Kuidas nad on seotud, seda näeme, kui lähme festivalile, kuigi pileteid sinna enam ei ole," rääkis Priit Raud.