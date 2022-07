Haljala vald andis välja kultuuri- ja turismiteemalise erilehe

Haljala valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner sõnas, et kuna möödunud aastal sai erileht Haljala Valla Suvesõnumid palju positiivset tagasisidet, otsustati leht välja anda ka sellel aastal. "Haljala vallas toimub suvel meeletult palju – meid külastab suvel rohkelt inimesi, uksed avavad väga mitmed söögikohad, mereäär täitub suvitajatega ning kultuurisündmusi mahub pea igasse päeva. Need on tegelikkuses ka erilehe väljaandmise ajendiks – see on kutse suvisest Haljala vallast ja siinsest melust osa tulla saama," sõnas Kerner.