Lääne-Virumaal nautis tasuta teatrit 571 last

Aitan Lapsi juhatuse liige Greete Rüütmann ütles, et heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on see kuus aastat tagasi ellu kutsutud projekt siiani üks suurimaid ning südantsoojendavamaid ettevõtmisi. Selle käigus on mängitud rohkem kui 650 etendust ning viidud teatrielamusi nautima enam kui 40 000 last. "Eesti inimeste kasvav soov taaraautomaatidel aina rohkem heategevuslikku kultuurinuppu vajutada, et võimaldada lastele positiivseid kultuurielamusi, on maailmas harukordne," Sõnas Rüütmann.

Projekti eestvedaja ja Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke ütles, et projektiga "Teater lasteaeda" soovitakse viia kvaliteetne kultuurielamus kõikide Eesti lasteni sõltumata elukohast, kodustest oludest ja vanemate rahakoti paksusest. "Eesti on nii väike, et me ei tohi leppida olukorraga, et meil on lapsi, kes ei saa osa teatrist ja kunstist ainult seepärast, et nad ei ela linnas või neil pole piisavalt võimalusi, et teatrisse sõita. Keskkonnast hoolivate taaratagastajate ja heade partnerite toel saavad lapsed üle Eesti osa elava ja värvika teatri võludest, mille head emotsioonid jäävad neid loodetavasti saatma aastateks," lausus Urke