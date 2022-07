Otsitakse kõige erilisemat Volkswagenit

Et leida kõige erilisem auto, oodatakse kõikidelt infot põnevate Volkswagenite kohta, mis Eesti peal ringi liiguvad ning on senini peidus püsinud.

"Eestis on tervelt üle 40 000 Volkswageni sõiduki rohkem populaarsuselt järgmisest automargist. Kõikide nende 116 621 masina seas on kindlasti tõeliselt erilisi pärle, mida me nüüd tahaks väga oma 85nda juubeliaasta puhul üles leida," lausus Volkswageni müügijuht Kristjan Salak.

Kõiki kutsutakse enda, sõbra või tuttavate lahedatest Volkswagenitest teada andma. "Olgu selleks siis masin, mis paistab teiste seas silma või on sul lihtsalt seoses Volkswageniga mõni inspireeriv lugu vesta, siis jaga seda meiega," nimetas Salak.

Salaku sõnul on aastaid eestlaste seas olnud kõige populaarseimaks mudeliks Golf. "Praegugi moodustavad need 23 protsenti kõikidest Eestis registreeritud Volkswagenitest. Samas peab aga tõdema, et kuna inimesed on läinud vägagi linnamaasturite usku, siis nüüdseks on Golfi troonilt tõuganud Tiguan, mis moodustab lausa ligi 27 protsenti kõikidest Volkswagenitest," märkis Salak.

Kokku on ametlikult Eestis registreeritud üle 150 erineva Volkswageni mudeli, millest ligi 40 mudelit on sellist, mida on Eestis ainult üks. "Usun, et kindlasti leidub nende masinate seas väga erilisi, millega me rõõmuga lähemalt tutvuks," lausus Salak.

Eesti suurima autoklubi Eesti Volkswageni klubi juhatuse liige Marje Aasmets lisas, et rahvaautode fännid on tõesti kõik väga innukad ja aktiivsed. Nende toel saab Eesti suurim autoklubi peagi juba 20aastaseks. "Meie liikmed taastavad ja loovad pidevalt erilisi sõidukeid ning ehk aitab see tore kampaania meiega liituma veel teisigi entusiaste, kes seni on üksi garaažis nokitsenud," ütles Aasmets.

Eestis on registreeritud üle 934 000 sõiduki, millest kõige suurema osa ehk 116 621 moodustavad just Volkswagenid.