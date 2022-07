Võiksin veidike samastuda ühe ja teise tegelasega. Langiga, keskealise identiteedisegaduses sahmleva mehega, kelle mõttekäikudest tundus mulle iseäranis lähedane üks, kus ta tunnistas, et päris kohtumisi päris inimestega pole enam üldse, on mingi keskpärase seebiooperite vorpija kirja pandud näitemäng. Või ta noore armsama Saritaga, kelle loidu eluviisi säratasid üsna head mõtteavaldused. Kord heitis ta tülpinult üle õla märkuse, et on nii tüdinud igasugustest seisukohavõttudest, et tahaks muutuda koralliks või millekski sellesarnaseks. Just! Kes poleks seda tundnud?