Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Autode ostmisel arveldustšekk

Käesoleva aasta 1. juulist võeti tsentraalhoiukassades kasutusele arveldustšekk, mis peaks olema eriti mugav hoiustajale, kes ostab auto. Kuigi arveldustšekke väljastavad ainult tsentraalhoiukassad, saavad neid kasutada ka alluvkassade kliendid ja kodanikud, kes siiani raha auto ostmiseks kodus on pidanud. Tšekke on võimalik kasutada nii uute autode ostmisel, komisjonimüügil kui ka ettemaksete tasumisel. Neid antakse välja ainult hoiustaja nimele. Arveldustšekk kirjutatakse välja ainult selle summa suuruses, mis kaupluse teadaandes on märgitud automargi maksumuseks. Kui summa hoiukassas on väiksem auto hinnast, võib inimene maksta oma kontosse vajaliku raha täiendavalt juurde. Auto ostmiseks on arveldustšekk kehtiv kaks kuud, kusjuures väljaandmise kuupäev arvesse ei lähe. Kauplusele esitatakse tšekk koos passi või seda asendava dokumendiga. Kauplus tšekki sularaha vastu ei vaheta. Kasutamata tšeki esitab omanik tsentraalkassale summa kandmiseks hoiukontosse (tšeki võib tagasi tuua kolme aasta vältel). Kui kauplus müüb auto odavamalt, kui teadaandes on märgitud, on lubatud omanikule sularaha tagasi maksta kuni 100 rbl.