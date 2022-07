Valitsus kehtestas kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu

"Kaitseväe keskpolügoon on kaitseväe suurim harjutusväli, mille planeeringut on vaja uuendada, et võimaldada üksustele ajakohaseid ning kaitseväe võimearendustele vastavaid väljaõppevõimalusi," sõnas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) direktor Magnus-Valdemar Saar. "Viimaste aastate jooksul toimunud võimearendustega ning liitlaste panusega Eesti julgeolekusse on suurenenud vajadus väljaõpperajatiste järele, mida olemasolevad harjutusväljad ei paku. Uute harjutusvõimaluste loomine on oluline ka Eestis viibivate liitlasriikide relvajõudude üksuste võitlusvõime hoidmiseks."