Meeste tantsupidu ⟩ Kahe etenduse vahele jääb kaks tundi ja neli õlut

"Pole mõtet koolimajja ööbimiskohta minna, seal on veel lämbem kui siin," rääkisid kirikupargis pikutanud Harjumaa Raasiku valla tantsurühma mehed. "See vaheaeg on lõhike ka: kaks tundi või neli õlut. Kuidas kellelgi," lisasid nad naerdes."

Üks etendus vältab ligi kaks tundi, kuid tegelikult pole kõik mehed korraga staadionil. "Meil on eriti hea graafik: alguses kolm tantsu ja siis veel võidukas finaal," laususid Raasiku mehed. "Sõda ja tantsupidu on nagu kaks venda. Põhiline on ootamine ja manöövrid. Me ühe korra ei saagi tantsida, peame vaid viirus sirgelt püsima."