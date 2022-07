Uhkvool viis põhjarannikult sooja suplemisvee minema

Postimees vahendas sünoptik Kairo Kiitsaku selgitust olukorrale, kelle sõnul pole selles midagi üllatavat, sest tegemist on igasuvise nähtusega.

Kiitsak kirjutas sotsiaalmeediapostituses, et põhjuseks on süvaveekerge, teise nimega uhkvool, mis tähendab rannikulähedase mere süvakihtidest pärineva külma vee tõusu pinnakihtidesse. Ta lisas, et püsivate idakaare tuulte ajal muutus merevesi põhjarannikul jahedamaks, aga laupäeval kandus Soome lahe lõunakalda pindmine soojem veekiht lõunakaarte tuule mõjul avamerele ja vesi külmenes veelgi.