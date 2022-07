Motopublik rõõmustas aga veelgi rohkem Kert Variku - Lauri Kunnase saavutuse üle, kes said MM-võistlustel esimest korda etapivõidu ja tõusid praeguseks hetkeks ka sarja üldliidriks. Varikule on edu toonud just stabiilne esinemine läbi hooaja, seekordne sõiduvõit ning sellega kaasnenud kirsiks tordil oli sõiduvõidu eest saadud 25 punkti.