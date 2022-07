Festivalinädal ⟩ Baltoscandal toob Rakveres kokku etenduskunstide tipptegijad

Baltoscandalil on ka tasuta programm. Rakvere gümnaasiumi aulas tuleb kolmel korral esitusele Alessandro Sciarroni "Save the Last Dance for Me", kus tantsijate Gianmaria Borzillo ja Giovanfrancesco Giannini esituses näeb Bolognast pärit tantsu polka chinata, rituaalset tantsu 1900-ndatest, mida on algselt tantsinud vaid mehed – veel mõned aastad tagasi oskas seda vaid viis inimest kogu Itaalias. Lisaks saab tasuta osa eˉlektroni interdistsiplinaarsest (etendus)kunstiprojektist "Ruumiantropoloogiad", mille tulemusel sünnib tänavusel Baltoscandalil kolm uudisteost: Daria Khrystychi ja Bohdana Korohodi kõnninäidend p"erforming inscribed trajectories: a play in walks", Inga Saluranna ruumiinstallatsioon "Kiss and Fly" ning Liis Varese koreograafiline ruum "Kus sa oled?". Külastajatel on võimalus lasta meelel puhata ja saada üheks vibratsiooniga Rakvere teatri prooviruumis, kuhu on installatsiooni "Portaal" loonud Renzo van Steenbergen ja Kristjan Pütsep.