Teisipäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, Ida-Eestis võivad sajuhood intensiivsed olla ja sekka ka rahet tulla. Mõnes kohas võib tekkida udu. Tuul on öö hakul muutliku suunaga ja nõrk, pärast keskööd pöördub alates saartelt edelasse ja läände ning tugevneb 4–9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 12 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 12–17, kohati 19 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul muutliku suunaga tuul, pärast keskööd edela- ja läänetuul 2–7 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Laine kõrgus on 0,3–0,7 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, kohati võib sadu tugev olla. Hommikuks sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on enamasti hea, sajus piiratud. Sooja on 17–20 kraadi.