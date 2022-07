Meeste tantsupidu tõi staadionimurule tuhanded tantsumehed

Meeste tantsupeo idee autor ja pealavastaja Maie Orav sõnas lõppkontserdi järel, et ta on meestele väga tänulik. "Tänan sind, hella hingega eesti mees, et sa oled tantsus kirglik. Eriti suur tänu aga noortele ja lastele – teie käes on tulevik," kõneles Maie Orav. Lisaks oli peojuht tänulik suurepärase originaalmuusika eest, mis nädalavahetusel Rakveres esmaettekandele tuli. Ka kõigi lugusid esitanud muusikute jaoks oli tegemist esimese tantsupeokogemusega.