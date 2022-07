Rakvere linnusesse kahuri saamiseks sõideti Rootsi jooniste järele

Rootsi välikahur Ööbik on Rakvere linnuse tuntuim kahur.

Rakvere linnuse esimene ja ühtlasi kuulsaim kahur, mida nimetatakse Ööbikuks, tegi esimese lasu juba möödunud sajandil. Aastatega on suurtükke lisandunud ja need pole linnusemüüride vahele pelgalt vaikima seatud. Linnuse kahurimees rääkis, et tavapärane turist vaatab kahurit ja muigab kuni hetkeni, mil käib pauk.