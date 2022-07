Baltoscandali tasuta programm pakub tantsu, ruumiantropoloogiaid ja meelepuhkust

Rakvere gümnaasiumi aulas etendub 8. ja 9. juulil Alessandro Sciarroni "Save the Last Dance for Me", kus tantsijate Gianmaria Borzillo ja Giovanfrancesco Giannini esituses näeb Bolognast pärit tantsu polka chinata. Rituaalne tants pärineb 1900-ndatest ning on füüsiliselt nõudlik ja akrobaatiline – esialgu tantsisid seda vaid mehed. Hävimisohus tantsu oskas veel mõned aastad tagasi vaid viis inimest kogu Itaalias. Etendus kestab 20 minutit.

Lisaks saab tasuta osa eˉlektroni interdistsiplinaarsest (etendus)kunstiprojektist "Ruumiantropoloogiad", mille tulemusel sünnib tänavusel Baltoscandalil kolm uudisteost. Ukrainlaste Daria Khrystychi ja Bohdana Korohodi kõnninäidend "performing inscribed trajectories: a play in walks" viib huvilised Rakvere linnas jalutama autorite kirja pandud liikumisteid pidi. Raamatu jalutamiseks-lugemiseks saab kätte kella 12–15 Lääne-Virumaa keskraamatukogust, kella 17–20 Rakvere teatrist. Jalutuskäigule soovitatakse kaasa võtta kõrvaklapid, internetiühendusega telefon ja jalga panna mugavad jalanõud. Raamat on saadaval kolmes keeles: eesti, inglise ja ukraina keeles.

Inga Saluranna ruumiinstallatsioon "Kiss and Fly" asub endises Ani šašlõkibaaris ja on avatud kindlatel aegadel. Festivaliks valminud teeseldud linn tuletab meelde, et kõik ruumid, milles me viibime, nii mõttelises kui ka füüsilises maailmas, on liminaalsed ja mõeldud vaid läbikäimiseks.

Liis Varese koreograafiline ruum "Kus sa oled?" asub tüüpilise 1973. aastal ehitatud kõigi mugavustega elamu korteris, kus igal ruumil on olnud oma kindel funktsioon. Sellel korteril on oma minevik ja tulevik, kuid fookuses on see konkreetne aeg ja need inimesed, kes kohtuvad siin 6.–9. juulil. Korterisse pääseb kindlatel aegadel festivali ajal ning täpse aadressi saab teada, helistades telefoninumbril 324 5605.

Festivali ajal on külastajatel võimalik lasta meelel puhata ja saada üheks vibratsiooniga Rakvere teatri prooviruumis, kuhu autorid Renzo van Steenbergen ja Kristjan Pütsep on loonud installatsiooni "Portaal".