Kadrina Karude uus peatreener on Jaanus Liivak, Andres Sõbra aeg meeskonnas sai otsa

Meeskonna mänedžer Raivo Tribuntsov sõnas, et tema silmis on Liivaku näol tegemist väga hea peatreeneriga, kelle puhul on kõige olulisemaks märksõnaks töökus. Liivakul on treenerikogemus ka Valga meistriliigaklubi juurest, samuti Estiko meeskonnaga esiliigast.