Uuring: iga neljas keskealine Eesti mees on rasvunud

Tulemused näitasid, et mehed kasutavad kuni 50. eluaastani tervishoiuteenuseid oluliselt vähem kui naised ning jõuavad seega meditsiinisüsteemi juba raskete ja kallist ravi vajavate väljakujunenud haigustega. Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on oluline, et ka mehed õpiksid oma tervise eest ennetavalt hoolt kandma. „Ajad, mil arvati, et mees peab ise oma muredega hakkama saama, peaksid ammu möödas olema. Põhjamaades on naiste ja meeste oodatava eluea vahe meist kuus aastat lühem. Enda tervise hoidmine ja vajadusel tervishoiutöötajatega konsulteerimine peaks ka meil olema isikliku hügieeni osa,“ märkis Laane.