Lääne-Virumaal ringleb koroonat kõikides vanuserühmades

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus rääkis Lääne-Virumaa olukorda kommenteerides, et nakatumisi leidub kõikides vanusegruppides, õnneks ühtegi kollet maakonnas ei ole. Spetsialisti hinnangul on suvi selline aeg, mil inimesed liiguvad palju ringi, reisivad, seega on haigust koju toodud ka välisriikidest.