Virumaa mees, kes on aidanud Ukrainat sõja algusest peale: "Ukraina võidab meile aega"

Lennart Bergström on põline läänevirulane ning Kaitseliidu Viru maleva tegevliige. Talle ei ole sõtta kistud ukrainlaste toetamine mingi ühekordne žest ega tähenda igavuse peletamiseks tehtud samme. Samuti pole tema Facebooki profiilipildil Ukraina lipukest, mis praegu on igal teisel rahvuskaaslasel. Temaga vesteldes saab kiiresti selgeks, et talle on olulised ainult teod, sõnu ta niisama ei loobi. Ukraina relvajõududes mees teeninud ei ole, kuid on seda enda sõnul pikalt kaalunud. "Mulle tehti selgeks, et minust on hetkel rohkem kasu, kui tegelen varustamisega," sõnab Lennart Bergström.