Riigi kaitseplaan: maakaitseüksustele lisatakse 10 000 reservisti

Heremi sõnul on Ukraina sõda andnud Eestile kinnitust, et varasemalt kujundatud seisukohad on pädevad. "Esiteks kriisi ja eelkõige sõja korral tekib suur hulk vabatahtlikke, kes ei pruugi selleks hetkeks olla sõjaaja ametikohtadele määratud ja mobiliseeritud. Nende organiseerimiseks tuleb olla paremini valmis ja ei ole mõtet ära oodata sõja hetke, seda tuleb teha varem," rääkis Herem.

Tema sõnul tuleb selleks luua veelgi tugevam territoriaalkaitse, kui seda praegu teeb Kaitseliit. "Me suurendame maakaitset, mis on Kaitseliidu baasil ettevalmistatavad territoriaalsed üksused. Meie senine plaan on olnud 9500 võitlejat selles struktuuris ning tõenäoliselt kasvab Kaitseliit selle aasta lõpuks umbes 10 000 liikmeni," rääkis Herem. Need on kaitseliitlased, kes kuuluvad maakaitseüksustesse.