Haljala alevikus asuv pisike Tahmaküla rajab kogukondliku pereväljaku

Väljaku rajamist veab eest MTÜ Klots ning selle kogumaksumuseks on ette nähtud 64 tuhat eurot. Kogu projekti maksumuseks on planeeritud ca 64 000 eurot, millest 2 000 eurot on planeeritud koguda annetuste teel ja 12 000 eurot valla eelarvelistest vahenditest. Kõige suuremas summas, 50 000 euro ulatuses toetab pereväljaku rajamist PRIA.