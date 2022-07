Lähipäevil ulatuvad õhusooja maksimumid 24 kraadini

Neljapäeva öösel on mandri sisealadel enamasti selge ja sajuta, vaid Eesti lääne- ja idaservas on vahelduva pilvisuse ja kohatiste vihmahoogudega ilm. Puhub läänekaare tuul 2–7, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 9–14, meremõjuga rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–9, õhtupoolikul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 20–24, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.