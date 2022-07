Haiglalinnaku servale kerkib erivajadustega inimeste kodu

Hoone ehituse tellijaks on AS Hoolekandeteenused ja selle valmimist rahastatakse Eesti riigi ning Euroopa Liidu vahenditest. Teisipäeval peeti Päikese tänaval väike oleng: ehitajad on töödega jõudnud hoone maksimumkõrguseni ja see tähendas sarikapidu. Ehitatav hoone asub Rakvere haiglakompleksi vahetus naabruses.

Lugesin just kokku: see siin on meil 22. sarikapidu," rääkis Karl Mänd, AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor. "Kodusid erivajadustega inimestele on kerkinud üle Eesti ja mõned neist on valminud täpselt sama projekti põhjal kui see, mis tuleb nüüd Rakverre."