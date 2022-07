Tuleviku tänava lilleniit meelitab putukaid ja tõrjub autojuhte

Linnakodanike reaktsioon lilleniidule on valdavalt olnud positiivne, ehkki paljud ei tea, miks see kesklinna loodud on. Peamiselt levib arvamus, et tegemist on tavalise heinamaaga, mis peaks linnas silmailu pakkuma, kuid rohi on veidi liiga pikaks kasvanud. Siiski kiidavad möödakäijad lilleniidu ilu.

"Nii ilusad õied, nagu oleks rukkililleõied, midagi taolist, aga ei teagi, mis lilled need on," ütles mööda tänavat kõndinud proua, lisades, et lillede toonid sobivad hästi kokku ka Rakvere linna lipuga. "Vahepeal õisi ei olnud, olid need pikad jurakad püsti, siis ma mõtlesin, et mis asi see nüüd on, aga nüüd ma vaatan kohe kaugelt, et no nii ilusad õied on," rääkis proua.