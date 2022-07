Juhtkiri: tere, Baltoscandal!

Täna saab alguse järjekordne Baltoscandal, mis toob Rakveresse lisaks ässadele teatritegijatele publikut, külalisi Eestist ja välisriikidest. See on igati tore, et Baltoscandal ikka tuleb, ei väsi, vaid jätkab üllatamast. Rakveres ei ole ju kultuuriüritusi mitte alati kõige lihtsam korraldada. Kui ka tegusate inimeste peas sünnib idee, ei pruugi see meeldida kohalikele poliitikutele, raske on saada toetust, päris oma rahakotiga aga üht korralikku ettevõtmist eest vedada on võimatu.