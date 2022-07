Võimalus vürtsitada gümnaasiumiõpinguid

Tihti on koolidel valikkursuste avamiseks vajalik minimaalne õpilaste arv. Kui näiteks vähemalt 15 õpilast ei taha riigikaitsekursusel osaleda, siis seda ka ei avata. Sellega on gümnasistide valikuvõimalused väiksemad ja valituks osutuvad vaid populaarsemad ained. Kool on võimeline pakkuma teatud arvu valikaineid ja nii ei saa linnast kaugemal õppida põnevaid valikkursuseid, nagu näiteks arhitektuur, reklaam sotsiaalmeedias või päästetöö.