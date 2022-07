Olen abielus sinuga, kuni leian parema

Minu ema noorusajal lahutati abielu haruharva. Elati koos, kuni surm lahutas, ja seda ka siis, kui armastus oli alt vedanud või polnud seda olnudki. Minu noorusajal unistasid abiellujad oma pulmapäeval, et väljavalitu on see õige, jumalast saadetud, et ta on üks ja ainus, elulõpuni armas. Aga elus võib juhtuda nii, et ühe kaasa elu saab enne otsa, kui nende armastus. Ja siis ei oska üksijäänu selle armastusega midagi peale hakata. Selline on elu, tuleb sellega leppida.