Analüüs: lapsi ei panda Rakvere valla koolidesse, sest vanematel on halvad mälestused

Analüüsist selgus, et suurim riskitegur Rakvere valla hariduskorralduses on ebapiisav õppijate hulk. Üks põhjusi, miks vanemad oma lapsi Rakvere valla koolidesse ei pane, on lisaks halvale bussiühendusele ja huviringide puudumisele näiteks vanemate enda halvad mälestused seoses valla koolidega. Seda nii taristu kui ka õpetajate suhtumise ja kvalifikatsiooniga seoses.