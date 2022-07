Purtsesse rajatakse tuulest ja päikesest elektrit tootev hübriidpark

Nii tuult kui ka päikest suures mahus elektri tootmiseks kasutav hübriidlahendus on Eestis esmakordne. Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul hakkab hübriidpark lähiaastatel tootma keskkonnahoidlikumat ja taskukohasema hinnaga elektrit ning parandab riigi energiajulgeolekut. Kärmas kinnitas, et ettevõte on ette valmistamas juba ka järgmist investeerimisotsust – Sopi tuulepargi ehitamiseks Põhja-Pärnumaa valda.