Seiklusrada sündis täielikult valla rahaga ja läks maksma ümmarguselt 10 000 eurot. "Ta on nüüd natuke väiksem oma mõõtmetelt kui teised, et kui teised [vallad] on teinud siin kuskil kahekümnetuhandesed [rajad], siis on ta natuke väiksem, aga see on jällegi vastavalt nii-öelda meie elanike ja laste arvule," rääkis Kohver. Raja ehitas Falador OÜ.