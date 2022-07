Koolitüdruku tavaelu uppi löönud haigusele antakse vastulöök vähiravifondi toel

Stefi koos perekonnaga, kelle toel on neiu raske aastaga julgelt hakkama saanud.

Haljala neiu Stefi Pärnoja on äsja jäänud koolist suvevaheajale, saanud kätte autojuhiload ning naudib sõprade seltsis suvekuumust. Need rõõmud aga kahvatuvad suurimat õnne toonud uudise kõrval - peale aastapikkust võitlust on Stefi lõpuks saanud võtma asuda ravimit, mis neiuga kaasas käivat kasvaja taltsutada suudab. Aastaga mitu elu elanud vapper neiu toetub nüüd võitluses raske haigusega vähiravifondile.