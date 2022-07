Rakvere haigla seinu kaunistavad Harvi Varkki maalid

Athena kunstikooli juhataja Eliko Kajaku sõnul seob kooli Rakvere haiglaga pikem koostöö. Kunstikoolis õppivate laste tööd on juba seitse aastat vahelduva eduga Rakvere haiglas väljas olnud. "Paar näitust aastas teeme seal kindlasti," ütles Kajak.

Suvi on Kajaku sõnul selline aeg, kus värskeid õpilaste töid näitusele saatmiseks lihtsalt ei ole. Nii tekkiski mõte, et haigla seintel võiksid rippuda hoopis Harvi Varkki maalid. "Kuna meil on õpetajad ka siin loominguga tegelevad inimesed, kunstnikud, siis hetkel olid Harvi tööd sellises valmisolekus ja siis ma rääkisin Ainiga [Rakvere haigla juhatuse esimehe Ain Suurkaevuga] läbi ja ta oli väga rõõmus," kõneles Kajak.