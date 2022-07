Baltoscandal ⟩ Viimane pidu enne suurt tundmatust

Mida noored teevad, mida nad mõtlevad, mida tähtsustavad ning kuidas näevad tulevikku – need teemad on täiskasvanuid alati huvitanud. Aeg ju triivib ühes suunas ja isegi kõige nooruslikuma mõttelaadiga keskealine saab varem või hiljem aru, et tal pole aimugi, mida noored inimesed mõtlevad. Tõlgendusi noorte mõttemaailmast luuakse kunstis kogu aeg. Performance, milles osalejad ei mängi tegelasi, vaid ongi needsamad tegelased, võib vähemasti teoorias jõuda tõele väga lähedale.