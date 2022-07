Olge tähelepanelik! ⟩ Liikluskorraldus renoveeritavas Moonaküla liiklussõlmes muutus!

Moonaküla liiklussõlme ehitajad hakkasid täna toimetama tulevase ringtee Kadrina poolsel harul. Seni oli see jupike ristmikust kasutuses Haljala poolt viaduktile ja edasi Rakverre suunduvatele autodele, täna oli aga harjumuspärasesse paika paigaldatud metallpiire. Selleni jõudnud autojuht oli juba eksinud ja tal ei jäänud muud võimalust, kui sõita esmalt Kadrina poole ja leida siis tagasipöörde koht mõnel kitsukesel ristmikul. Sõiduautod mahtusid manöövrit sooritama, kuid bussid ja suured veokid olid püsti hädas.

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi selgitas, et muutunud liikluskorralduse tõttu peaksid Haljalast Rakverre suunduvad autojuhid sellel ristmkikul juba varem vasakule ümber rivistuma. "Umbes Silberauto ees või veel enne seda on see hargnemiskoht," selgitas ta. "Kahjuks ei pane juhid märke tähele, vaid sõidavad nii, nagu nad juba harjuda jõudsid. Sellel ristmikul tuleb olla tähelepanelik ja juhinduda märkidest. Liikluse ümbersuunamisi tuleb seal veel – vastavalt sel