Baltoscandal ⟩ Kuldajastu Põhjakeskuses

Kui teil Baltoscandali raames Põhjakeskuses etenduva "Kuldajastu" ajal igav hakkab, siis püüdke välja mõelda, mida teiega tehakse ja milline võiks tulla loo puänt. Ma luban, et see tuleb, aga see tuleb ära tunda. Kohalejõudmine võib saabuda alles koduteel. Veel hiljem saabub arusaam, et see mis juhtus "Kuldajastus", juhtub teiega iga päev.