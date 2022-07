Neljapäeval tuleb kuni 23 kraadi sooja

Öösel on mandril laialdaselt selge ja sajuta ilm. Eesti lääne- ja idaservas on vahelduvat pilvisust ja kohatisi vihmahooge. Puhub läänekaare tuul 2–7, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 9–14, meremõjuga rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2–7 m/s ja laine kõrgus on 0,2–0,6 meetrit. Enne keskööd on võimalik hoovihm ja nähtavus on hea. Sooja on 14–17 kraadi.