Juhtkiri: hirm palja ihu ees

Inimene sünnib ilma paljana, aga pikapeale võõrdutakse liigikaaslase katmata ihu nägemisest, see tekitab vastikust, hirmu, võõristust, häbi. Nagu on trellide taha viidud rindu paljastanud naiskunstnikke, nii lõppeb soolaputkas varem või hiljem ka liialt paljalt ringi liikuvate meesterahvaste tee.

Tõsi, ühiskonna toimimise mõttes ei oleks otstarbekas lasta kõigil paljalt ringi lipata, inimestel on niigi raske keskenduda asjadele, mis nende argipäeva sisustavad. Lõputu vabadus pole mõeldav, võiksime selle mõttega harjuda, kui tahame, et maailm kestaks. Et inimesed saaksid võimalikult kenasti koos eksisteerida, on ikkagi vajalikud suuremad ja väiksemad reeglid, soovitused, millest kinni pidamine aitab üksteisega paremini läbi saada.