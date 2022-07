Repliik: kes tappis kassi?

Aga lugu juhtus ja kiirete näppude tulemusel sattusid internetti nii foto kassi alla ajanud autost kui ka inimesest, kes roolis oli. Mõrtsukas! Erilist hoolimatust näitas loomasõprade meelest see, et autojuht kiirustas koju laste juurde ega jäänud sündmuspaigale, et hukka saanud looma omanik üles leida.