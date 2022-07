Uus suund: osturalli pidurdub, pessimism süveneb

Eesti jaekaubandusmaastikku on viimastel kuudel iseloomustanud suur vastuolu: kuigi elukalliduse tõus püstitab rekordeid, suureneb müük mühinal. Kui inflatsioon on viimastel kuudel küündinud 20 protsendi lähedale, siis jaemüügi käive on kasvanud kohati üle 30 protsendi.

Lahutades kaupade hinnatõusu mõju, on kasv ka püsihindades olnud pööraselt kiire: märtsis 18 ja aprillis 12 protsenti. Sellist ostupidu on olnud raske selgitada, ent õnneks ehk enam ei peagi − nimelt näitavad värsked andmed maikuu kohta, et suurem buum on vaibumas. Tõsi, jaekaubanduse käive on endiselt tõusnud kiires tempos. Aastases võrdluses suurenes jaekaubandusettevõtete müügikäive mais 18 protsenti, ent püsihindades piirdus kasv vaid 2 protsendiga.